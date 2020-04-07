Euro
7.36
Dolar
6.77
BIST 100
93,846.62
Altın
1,650.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile Erdemir Maden, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 8 milyon lira bağış yaptı.

Mustafa Kemal Bektaş   | 07.04.2020
Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Zonguldak

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ile Erdemir Maden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 8 milyon lira bağışta bulundu.

Kampanyaya, Erdemir 5,5 milyon, Erdemir Maden ise 2,5 milyon olmak üzere toplam 8 milyon liralık katkı sağladı.

Erdemir'den yapılan açıklamada, tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen kampanyaya bağışta bulunulduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hayata geçirilen kampanya kapsamında büyük küçük demeden yapılan her bir destek büyük önem taşıyor. Erdemir ve Erdemir Maden olarak böyle anlamlı bir kampanyaya destek vermekten dolayı gurur duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kampanyanın özellikle koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetini geçici süreliğine sonlandıran iş kollarında çalışanlara ve diğer ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla gelir yaratılması konusunda büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Erdemir'in ayrıca Ereğli Kaymakamlığı ile iş birliği içerisinde bölgede hizmet veren sağlık çalışanlarına Erdemir Konukevi'nde konaklama imkanı sunduğu aktarılan açıklamada, bölgede çeşitli lokasyonlarda konaklayan sağlık çalışanlarına yemek servisinde bulunan Erdemir'in, Ereğli Vefa Koordinasyon Grubu'nun 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik çalışmalarına katkı sağlamak üzere şoförlü araçları ile ulaşım hizmeti verdiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir personel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 159'a yükseldi
ABD'de koronavirüsten 1339 kişi daha hayatını kaybetti
Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu
İngiltere Başbakan Johnson'da 'zatürre görülmediği' açıklandı

Benzer haberler

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Vodafone Türkiye’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL'lik destek

Milli Dayanışma Kampanyası'na Almanya'dan destek sürüyor

Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek yürek

Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek yürek

Emekli öğretmen maaşından artırdığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Emekli öğretmen maaşından artırdığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Kumbarasındaki 407 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kumbarasındaki 407 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı