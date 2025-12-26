Erdem: 2026 İFM'nin hedeflenen doluluk kapasitelerine ulaşmaya muvaffak olduğu bir sene olacak
İFM Genel Müdürü Erdem, "2026 yılı taşınmaların daha hızlı olduğu İFM'nin hedeflenen doluluk kapasitelerine büyük oranda ulaşmaya muvaffak olduğu bir sene olacak." dedi.
İstanbul
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.