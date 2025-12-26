Dolar
42.92
Euro
50.58
Altın
4,516.74
ETH/USDT
2,960.60
BTC/USDT
88,610.00
BIST 100
11,284.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Konferansı"nda konuşuyor. İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İFM Tanıtım Ofisi’nde AA Finans Masası’na konuk oldu.
logo
Ekonomi

Erdem: 2026 İFM'nin hedeflenen doluluk kapasitelerine ulaşmaya muvaffak olduğu bir sene olacak

İFM Genel Müdürü Erdem, "2026 yılı taşınmaların daha hızlı olduğu İFM'nin hedeflenen doluluk kapasitelerine büyük oranda ulaşmaya muvaffak olduğu bir sene olacak." dedi.

Mahmut Çil  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Erdem: 2026 İFM'nin hedeflenen doluluk kapasitelerine ulaşmaya muvaffak olduğu bir sene olacak

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fahiş site aidatlarına yasal düzenleme geliyor
TİHEK, erkek müşterilerin tek başına havuza alınmamasını ayrımcılık saydı
İstanbul 2025'te uluslararası toplantıların buluşma noktası oldu
İstanbul'un adliyeleri 2025'te Türkiye'nin yargı gündemini belirledi
MİT yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Benzer haberler

Erdem: 2026 İFM'nin hedeflenen doluluk kapasitelerine ulaşmaya muvaffak olduğu bir sene olacak

Erdem: 2026 İFM'nin hedeflenen doluluk kapasitelerine ulaşmaya muvaffak olduğu bir sene olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet