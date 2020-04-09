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Ekonomi

EPİAŞ'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin liralık destek

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira ile katkı sağladı.

Firdevs Yüksel   | 09.04.2020
EPİAŞ'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin liralık destek

İstanbul

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira ile katkı sağladı.

EPİAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri anlık olarak izlediği ve değerlendirdiği belirtildi.

Enerji piyasalarının oluşan durumdan olumsuz etkilenmemesi ve kesintisiz çalışması için EPİAŞ'ın çalışmalarını büyük bir dikkat ve sorumluluk içerisinde sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınına karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan ve milletimizin destekleriyle yürütülmekte olan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında biz de varız. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günleri, devletimizin ve milletimizin yanında, her zaman olduğu gibi hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Kovid-19'a karşı alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilave destek sağlayacak bu kampanyaya biz de EPİAŞ olarak 500 bin liralık katkıda bulunduk. Milletimizin bu zamana kadar yaşanan tüm zor zamanlarda ortaya koyduğu dayanışmanın gücüne inanıyor, bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda geride bırakmayı temenni ediyoruz."

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