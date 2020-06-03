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Ekonomi

EPDK Başkanı Yılmaz'dan akaryakıtta indirim açıklaması

EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.

Nuran Erkul Kaya   | 03.06.2020
EPDK Başkanı Yılmaz'dan akaryakıtta indirim açıklaması

İstanbul

EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.

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