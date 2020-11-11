EPDK Başkanı Yılmaz: Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir
EPDK Başkanı Yılmaz, "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir" dedi.
Ankara
EPDK Başkanı Yılmaz, "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir" dedi.
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