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Ekonomi

EPDK Başkanı Yılmaz: Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir

EPDK Başkanı Yılmaz, "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir" dedi.

Murat Temizer   | 11.11.2020
EPDK Başkanı Yılmaz: Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir

Ankara

EPDK Başkanı Yılmaz, "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir" dedi.

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