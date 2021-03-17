EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık
İstanbul
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık. Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak." dedi.
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