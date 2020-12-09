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Ekonomi

Eonomistler sanayi üretim endeksinin ekimde yüzde 9,6 artmasını bekliyor

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 09.12.2020
Eonomistler sanayi üretim endeksinin ekimde yüzde 9,6 artmasını bekliyor

İstanbul

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'nin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Aralık Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 7 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ekim ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 9,6 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 7,5 ila yüzde 12,5 artış aralığında yer aldı.

Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 11,17 artış kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi de eylülde yıllık bazda yüzde 8,1 ve aylık bazda yüzde 1,7 artış göstermişti.

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