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Ekonomi

Enflasyon Raporu sonrası yurt içi piyasalardaki pozitif seyir devam ediyor

BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 1,7 artışla 8 Temmuz'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.383 puana çıkarken, sınai endeksindeki güçlü seyir söz konusu yükselişte etkili oldu.

Murat Aslan   | 29.07.2021
Enflasyon Raporu sonrası yurt içi piyasalardaki pozitif seyir devam ediyor

İstanbul

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından piyasalardaki pozitif seyir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu sonrası devam ediyor.


Fed'in dün beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının güvercin olarak değerlendirilmesinin ardından güne alıcılı başlayan yurt içi piyasalarda, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası alımların güçlendiği görülüyor.

Kavcıoğlu Enflasyon Raporu'nu açıkladığı basın toplantısında aşılamanın etkisiyle turizm gelirlerinde beklenen artış, güçlü ihracat ve ithalattaki ılımlı seyir nedeniyle yıl sonunda Türkiye'nin cari fazla vermesini beklediklerini ifade etti.

Sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmeye başladığını aktaran Kavcıoğlu, "Yeni swap anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, 2021 sonu enflasyon beklentilerini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttiklerini belirtirken, yıl sonu gıda enflasyonu beklentilerini de yüzde 13'ten yüzde 15'e çıkardıklarını bildirdi.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 1,7 artışla 8 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 1.383 puana çıkarken, sınai endeksindeki güçlü seyir söz konusu yükselişte etkili oldu.

Gün içinde 8,4865'e kadar gerileyerek 16 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL ise, şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 8,5125'ten alıcı buluyor.

Avro/TL paritesi yüzde 0,1 düşüşle 10,1200'den işlem görürken, altının gram fiyatı ise ons fiyatındaki artışa paralel yüzde 0,3 değer kazancıyla 498,3 lira seviyesinde bulunuyor.

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