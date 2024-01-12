Enerji verimliliği yüksek ürünler Keban Barajı'nın 1 yıllık elektrik üretimine eş tasarruf sağlıyor
Türkiye'de konutlarda kullanılan beyaz eşyaların enerji verimliliği yüksek ürünlerle değiştirilmesi durumunda 2030'a kadar Keban Barajı'nın 1 yıllık elektrik üretimi kadar tasarruf sağlanabileceği hesaplanıyor.
Ankara
AA muhabirinin 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında derlediği bilgilere göre, Türkiye'de konutlarda ortalama yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık 1500 kilovatsaat olduğu ve söz konusu tüketimin yarısına yakınının beyaz eşya kullanımından kaynaklandığı dikkati çekiyor.
Türkiye'de şehirleşmenin etkisiyle konutlarda elektrik tüketimi her geçen gün artsa da enerji verimliliği yüksek ürünlere geçiş, faturalarda ciddi tasarruf sağlanmasına imkan tanıyor.
Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yüksek enerji verimli ürünlere geçişle 2030'a kadar buzdolaplarından yaklaşık 2,7 teravatsaat, çamaşır makinelerinden 2,1 teravatsaat, bulaşık makinelerinden 1,2 teravatsaat kazanç hesaplandığını aktardı.
Toplam 6 teravatsaatlik kazancın, Keban Barajı'nın 1 yıllık elektrik enerjisi üretimine denk geldiğini vurgulayan Dinçer, "Elektrik fiyatlarına ilişkin tahminler göz önünde bulundurulduğunda, bu kazanç konutlardaki elektrik faturalarında 2030'a kadar 20,8 milyar liralık bir tasarruf anlamına geliyor. Konutlarda enerji verimliliği yüksek beyaz eşyaların kullanımıyla daha az enerji ile daha yüksek performans elde edilmesi sağlanıyor." diye konuştu.
Avrupa Birliği, vatandaşların satın alacakları ürünlerin enerjiyi ne kadar verimli kullanıldığını daha net anlayabilmeleri için Mart 2021'de çeşitli beyaz eşya ve elektrikli ürünlerin enerji tüketimlerini gösteren A, A+, A++ ve A+++ gibi enerji sınıflandırmasını kaldırarak A'dan G'ye yeni bir sisteme geçmişti. Türkiye de bu sistemi aynı şekilde uygulamaya başladı.
Bu kapsamda, A'dan G'ye kadar olan enerji sınıfları, ürünlerin artan oranda enerji tüketimine işaret ediyor. Her bir enerji sınıfı arasında yaklaşık yüzde 10-15 enerji tüketim farkı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.