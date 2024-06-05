Dolar
32.37
Euro
35.21
Altın
2,340.11
ETH/USDT
3,817.90
BTC/USDT
71,009.00
BIST 100
10,289.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da, Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 5 yılda çevreye yaklaşık 1 milyar liralık yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bağlı kurum ve kuruluşlarla çevresel faaliyetler için son 5 yılda yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapıldığını ve bunun karşılığında 650 milyon liralık tasarruf sağlandığını bildirdi.

Gökçe Topbaş  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 5 yılda çevreye yaklaşık 1 milyar liralık yatırım

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası"na ilişkin yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Sadece 2023'te 3 milyon metreküp atık su arıtıldı, 767 bin metreküp atık su geri kazanıldı. 854 hektarlık alana 566 bin 638 adet değişik türde fidan dikildi ve 6 bin 233 ton karbon salımı önlendi. Sıfır Atık Projesi kapsamında 6 bin 600 ton atığın geri kazanımıyla 5 bin 546 adet ağaç kesiminin önüne geçildi. Kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çevresel faaliyetler için son 5 yılda yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yaptık. Bunun karşılığında 650 milyon liralık tasarruf sağladık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kaçan kurbanlıklar için "Boğa Yakalama Timleri" kuruldu
Hasta bezlerinde ödeme desteği yüzde 40 artırılacak
Bakan Özhaseki: "Özel Çevre Koruma Bölgeleri"nin sayılarını artıracağız
Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Çin devlet kanalına temaslarını değerlendirdi

Benzer haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 5 yılda çevreye yaklaşık 1 milyar liralık yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 5 yılda çevreye yaklaşık 1 milyar liralık yatırım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet