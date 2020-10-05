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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Yavuz sondaj gemisi yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü" denildi.

Murat Temizer   | 05.10.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Yavuz sondaj gemisi yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Yavuz sondaj gemisinin bakım ve ikmal çalışmaları için Mersin'in Taşucu Limanı'na döndüğü bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Limandaki hazırlık faaliyetlerinin ardından Yavuz, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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