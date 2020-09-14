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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Oruç Reis'in limana dönmesi rutin, araştırma faaliyetlerine devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Türkiye'deki limana dönmesinin aylık periyotlarla gerçekleşen rutin bir faaliyet olduğunu bildirdi.

Murat Temizer   | 14.09.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Oruç Reis'in limana dönmesi rutin, araştırma faaliyetlerine devam edecek

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Oruç Reis gemisinin 10 Ağustos’ta Akdeniz’de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.

Geminin bugüne kadar söz konusu sahada 3 bin 525 kilometre sismik veri topladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oruç Reis, çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi, her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir."

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, Yavuz ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerinin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

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