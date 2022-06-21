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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Esenler Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşuyor.
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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Güneş enerjisi kurulu gücümüz 8 bin 835 megavata ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavata ulaştığını bildirdi.

Yusuf Şahbaz   | 21.06.2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Güneş enerjisi kurulu gücümüz 8 bin 835 megavata ulaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücüne ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada, "Türkiye'nin güneşi yükseliyor. Son 8 yılda güneş enerjisi kurulu gücümüz 40 megavattan 8 bin 835 megavata ulaştı." ifadelerine yer verildi.

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