Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Güneş enerjisi kurulu gücümüz 8 bin 835 megavata ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavata ulaştığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücüne ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Türkiye’nin güneşi yükseliyor… 📈— T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) June 21, 2022
Son 8 yılda güneş enerjisi kurulu gücümüz 40 MW’dan 8835 MW’a ulaştı. ☀️#21HaziranEnUzunGün#GüneşEnerjisi#DünyaGüneşGünü pic.twitter.com/hofqBksXo4
Açıklamada, "Türkiye'nin güneşi yükseliyor. Son 8 yılda güneş enerjisi kurulu gücümüz 40 megavattan 8 bin 835 megavata ulaştı." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.