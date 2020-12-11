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Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisinde yaşanan kuraklığa ilişkin hutbe irat ediliyor. İçişleri Bakanı Soylu ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 53 verimlilik artırma projesine destek verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, motorlarda verimlilik artırma ve yüksek verimli soğutma grubu uygulaması gibi projelerin aralarında bulunduğu 53 projeyi destekleyeceğini duyurdu.

Murat Temizer   | 11.12.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 53 verimlilik artırma projesine destek verecek

Ankara

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020 başvurularından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler belli oldu.

Bu kapsamda, motorlarda verimlilik artırma, yüksek verimli soğutma grubu uygulaması, aydınlatmada LED dönüşümü ve soğutma kule fanlarında verimlilik artırma projelerinin aralarında bulunduğu 53 projeye destek verilecek.

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