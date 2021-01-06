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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjide kurulu güç 49 bin 550 megavata çıktı

Bakan Dönmez, "Yenilenebilir enerjide kurulu güç 49 bin 550 megavata çıktı. Toplam kurulu güç içinde yenilenebilirin payı yüzde 51,7'ye yükseldi." dedi.

Murat Temizer   | 06.01.2021
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjide kurulu güç 49 bin 550 megavata çıktı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneğinin düzenlediği "Güneş Zirvesi" programında yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 megavat kurulu gücün yüzde 98'ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu." dedi.

Bakan Dönmez, "Yenilenebilir enerjide kurulu güç 49 bin 550 megavata çıktı. Toplam kurulu güç içinde yenilenebilirin payı yüzde 51,7'ye yükseldi." diye konuştu.

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