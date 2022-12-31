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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin yüzyılı madenciliğin de enerjinin de yüzyılı olacak

Bakan Fatih Dönmez, "2022 yılı bakanlığımız açısından son derece başarılı geçti, gerek elektrik sektöründe gerek petrol, doğal gaz sektöründe, yine aynı şekilde madencilik sektöründe de önemli başarılara imza attığımız bir yıl oldu." dedi.

İsmail Özdemir, Miraç Kaya   | 31.12.2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin yüzyılı madenciliğin de enerjinin de yüzyılı olacak Fotoğraf: Miraç Kaya - AA

Balıkesir

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde işçiler ve aileleriyle yeni yılı karşılayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk milletinin yeni yılını kutladı, barış ve esenlik içinde geçmesini temenni etti.

Yeni yıla, 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı tesislerdeki işçilerle beraber girdiklerini belirten Dönmez, "Bu yıl da Eti Maden işletmemizin Bigadiç bor işletmesinde çalışanlar ve aileleriyle birlikte yeni yıla giriyoruz. 2022 yılı bakanlığımız açısından son derece başarılı geçti, gerek elektrik sektöründe gerek petrol, doğal gaz sektöründe, yine aynı şekilde madencilik sektöründe de önemli başarılara imza attığımız bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, Eti Maden'in kendi ihracat ve üretim rekorlarını kırdığını ifade ederek şöyle konuştu:

"2 milyon 650 bin ton üretim yapmak suretiyle 1,3 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmiş oldu. Madencilik sektöründeki en büyük ihracat kalemimiz bor ve bunu da biliyorsunuz milli şirketimiz Eti Maden işletiyor. Eti Maden sadece rafine bor ürünleri satmakla yetinmiyor, aynı zamanda son yıllarda katma değerli ara ve uç ürünü üretmek üzere de ciddi yatırımlara imza attı. Bunlardan bir tanesi bor karbür tesisimiz. Bor karbür özellikle savunma sanayiinde, havacılık sektöründe, otomobil sanayisinde ve çeşitli alanlarda mukavemetin yüksek olduğu ama korozyon dayanımının çok daha güçlü olduğu bu ürün artık aranır hale gelmişti dünyada. Bor karbürün de esas maddesi bor. Orada da zaten dünyada hem pazar lideriyiz hem de rezerv lideri durumundayız. Boru katma değerli uç ürünlere dönüştürme stratejimizin ilk hamlelerinden birisi bor karbür fabrikamızın da inşallah sonuna geldik, açmak üzereyiz. Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanımızın da programları uygun olduğu takdirde inşallah onu Bandırma'da açacağız."

"Türkiye'nin yüzyılı madenciliğin de enerjinin de yüzyılı olacak"

Ferro Bor tesisinin temelini yıl içinde attıklarını anımsatan Bakan Dönmez, 2023 sonunda hizmete almak için çalıştıklarını söyledi.

Lityum konusunda da pilot tesisin çalıştığına işaret eden Dönmez, "Endüstriyel ölçekte üretim için hazırlıkları tamamladık, 2023'ün ilk aylarında onun temelini atacağız. Bu yıl dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementi keşfini gerçekleştirdiğimizi ilan etmiştik. Onunla alakalı olarak da pilot tesisimizi inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde işletmeye almayı hedefliyoruz. Orada da endüstriyel ölçekte üretim tesisi hazırlıklarına bir yandan devam ediyoruz. Türk milletimizin yeni yılını kutlarken çalışanlarımızın, ailelerinin de yeni yıllarını kutluyoruz. İnşallah Türkiye'nin yüzyılı, madenciliğin de enerjinin de yüzyılı olacak. Biz buna inanıyoruz tüm kalbimizle. Çok daha güzel günler hepimizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde çalışan işçilere tatlı ikramında bulunan Dönmez, çalışmaları inceledi.

Bakan Dönmez'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da eşlik etti.

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