Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz." dedi.
İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz." dedi.
Bakan Dönmez, "Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik." ifadelerini kullandı.
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