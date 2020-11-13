Euro
9.05
Dolar
7.66
BIST 100
1,282.88
Altın
1,879.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"ne katılıyor.
logo
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz." dedi.

Nuran Erkul Kaya   | 13.11.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz Fotoğraf: Celal Güneş/AA

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, "Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun Valisi Dağlı: Kına yemeğinden pozitif ve temaslı 17 vaka çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 109 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 946 bini aştı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti

Benzer haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz

Bakan Dönmez: Deprem nedeniyle 1600 abonenin elektriği kesik durumda