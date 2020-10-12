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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bakım çalışmalarını tamamladığını ve Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldığını bildirdi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 12.10.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı

İzmir

Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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