Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bakım çalışmalarını tamamladığını ve Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldığını bildirdi.
İzmir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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#OruçReis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2020
Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı.
Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz.
Varsa, mutlaka bulacağız. 🚢 pic.twitter.com/Lfb1YcxGsK