Dolar
18.83
Euro
20.26
Altın
1,872.90
ETH/USDT
1,627.40
BTC/USDT
22,829.00
BIST 100
4,856.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’da ekipler çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor Meydana gelen son deprem sonrası Adana'da vatandaşlar büyük panik yaşadı, bir binanın sallanma anı kameralara yansıdı
logo
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez depreme ilişkin açıklama yaptı

Bakan Dönmez, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Gerek elektrik iletim hatlarında ve nakil hatlarında gerekse doğal gaz iletim ve dağıtım hatlarında hasarlar var." dedi.

İsmihan Özgüven   | 06.02.2023
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez depreme ilişkin açıklama yaptı

Adana

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile yaptığı açıklamada, olay anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla, yıkılan hasar gören binalarda arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Maalesef bu depremde enerji altyapılarımızda da ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında ve nakil hatlarında gerekse doğal gaz iletim ve dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğal gaz ana iletim hattımızda bir kopma meydana geldi. Bu hattımız Maraş başta olmak üzere Gaziantep, Hatay ve Kilis'e doğal gaz taşıyan ana iletim hattımız. An itibarıyla tabii bu illerimizde kesintiler yaşanabilir. Ekiplerimiz de olaya müdahale ediyorlar, bir an önce hattı onarmak için. Enerji nakil hatlarında da TEİAŞ'a ait yaklaşık 30 trafo merkezinde bir hasar söz konusu. Bunların bir kısmı tabii hızlıca onarılacak şekilde, düşük hasarlar ama bir kısmında daha ağır hasarlı olan yerlerimiz de var. Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Özellikle hastane, aşevi, fırın gibi tesislerde doğal gaz ve enerjiyi gerek CNG taşıma yöntemiyle gerekse mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız."

Dönmez, Kilis'e geçeceğini belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turkish Cargo yardımları deprem bölgesine ücretsiz taşıyacak
Prof. Dr. Haluk Özener: Bu deprem, 17 Ağustos 1999'dakinin büyüklüğüne eşit bir deprem
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7,7 olarak revize etti
Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Benzer haberler

Limak Şirketler Grubu'ndan Limakport İskenderun açıklaması: Rıhtımda kısmı hasar meydana geldi

Limak Şirketler Grubu'ndan Limakport İskenderun açıklaması: Rıhtımda kısmı hasar meydana geldi

Turkish Cargo yardımları deprem bölgesine ücretsiz taşıyacak

Prof. Dr. Haluk Özener: Bu deprem, 17 Ağustos 1999'dakinin büyüklüğüne eşit bir deprem

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var
Yemek kartı hizmetleri sektöründen deprem bölgesindeki üye iş yerlerine destek

Yemek kartı hizmetleri sektöründen deprem bölgesindeki üye iş yerlerine destek

Polonya, Romanya ve Litvanya'dan Türkiye'ye yardım açıklaması

Polonya, Romanya ve Litvanya'dan Türkiye'ye yardım açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet