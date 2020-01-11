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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Altın madenciliği son yıllarda önemli gelişmelere sahne oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Altın madenciliği son yıllarda önemli gelişmelere sahne oldu. 2017'de 22,5 ton olan toplam altın üretimimiz 2018'de 27,1 tona, 2019'da da 38 tona yükseldi. Bunun da bedeli 1,9 milyar dolardır." dedi.

Selman Tür   | 11.01.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Altın madenciliği son yıllarda önemli gelişmelere sahne oldu

Siirt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Altın madenciliği son yıllarda önemli gelişmelere sahne oldu. 2017'de 22,5 ton olan toplam altın üretimimiz 2018'de yüzde 20 artışla 27,1 tona, 2019'da da bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 38 tona yükseldi. Bunun da bedeli 1,9 milyar dolardır." dedi.

Dönmez, "Bugün artık çinkonun kullanımı inşaat, ulaştırma ve altyapı sektörlerinin çok ötesine geçmeye başladı. Geri dönüşüm oranı da yüksek bir metal. Savunma sanayinde, boru ve nakil hatlarının galvanizlenmesinde, otomotiv sektöründe çinkonun kullanımı mevcut." diye konuştu.

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