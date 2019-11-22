Türkiye'den KKTC'ye boru hattı için çalışmalar devam ediyor

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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Ada'nın enerji ihtiyacı ile ilgili çalışmalar devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye ile KKTC arasında bir elektrik ve doğal gaz hattı kurulması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Murat Temizer   | 22.11.2019
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Ada'nın enerji ihtiyacı ile ilgili çalışmalar devam ediyor

TBMM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile KKTC arasında kurulması planlanan doğal gaz ve elektrik hatlarına ilişkin soruya Dönmez, "Çalışmalar devam ediyor. Ada'nın enerji ihtiyacı ile ilgili hem kablo hem boru hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim belli değil henüz." karşılığını verdi.

Dönmez, Trakya'da Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura'nın ortak devam eden çalışmalarına ilişkin de "Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse." değerlendirmesinde bulundu.

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