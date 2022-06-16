Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 2030'a kadar elektrikli araç şebeke altyapısına 1 milyar dolar yatırılacak
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2030'a kadar elektrikli araç şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.
Dönmez, "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.