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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 2030'a kadar elektrikli araç şebeke altyapısına 1 milyar dolar yatırılacak

Murat Temizer   | 16.06.2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 2030'a kadar elektrikli araç şebeke altyapısına 1 milyar dolar yatırılacak

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2030'a kadar elektrikli araç şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

Dönmez, "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor." dedi.

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