Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkmenistan doğal gazının Türkiye’ye ulaştırılması için mutabakata vardık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz." dedi.
Ankara
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