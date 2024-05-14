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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkmenistan doğal gazının Türkiye’ye ulaştırılması için mutabakata vardık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz." dedi.

Murat Temizer  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkmenistan doğal gazının Türkiye’ye ulaştırılması için mutabakata vardık

Ankara

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