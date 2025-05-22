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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkaracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkaracağız

Ankara

Bakan Bayraktar, Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

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