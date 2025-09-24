Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BOTAŞ ile Mercuria arasında LNG anlaşması imzalandığını bildirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllığına yaklaşık 70 milyar metreküplük LNG anlaşması imzalandığını bildirdi.
Ankara
