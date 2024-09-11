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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferlerinden Gabriel Paulista, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AA Editör Masası'nda

11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AA Editör Masası'nda

Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.

Bakan Bayraktar, "OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Bayraktar, "1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor." açıklamasını yaptı.

Bakan Bayraktar, "(Elektrik ve gaz) Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz." diye konuştu.

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