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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını bildirdi

Sibel Morrow  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı

Ankara

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