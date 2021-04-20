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Ekonomi

Enerji santrallerinde 'hibrit' düzenlemesi güneş sektörünü hareketlendirecek

Gülşen Çağatay   | 20.04.2021
Enerji santrallerinde 'hibrit' düzenlemesi güneş sektörünü hareketlendirecek

Ankara

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, hibrit elektrik üretim santrallerinde yardımcı kaynak alanının santral sahası dışında yapılmasına imkan tanıyan yeni düzenlemeyle, hibrit santral projelerindeki güneş santrallerinin sayısının artacağını belirtti.

Erkan, yazılı açıklamasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun elektrik piyasası önlisans ve lisanslara konu üretim tesislerinin santral sahalarının belirlenmesine yönelik kurul kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni düzenlemeyle birden fazla kaynağın kullanılabildiği hibrit elektrik üretim santrallerinde, ihtiyaç duyulması halinde yardımcı kaynak alanının santral sahası dışında belirlenebileceğini aktaran Erkan, hibrit santral projelerindeki güneş santrallerinin sayısının artacağını ve sektörün ivme kazanacağını kaydetti.

Erkan, birçok enerji yatırımında güneş santrallerinin yardımcı veya destekleyici kaynak olarak görülebileceğine dikkati çekerek, "Hibrit düzenlemeleri sayesinde mevcut santrallerin altyapıları kullanılarak yeni güneş enerjisi yatırımlarının yapılabilecek olması, genelde yenilenebilir enerji, özelde ise güneş enerjisi yatırımlarının ülkemiz için stratejik değerinin daha da artmasını sağlamış durumdadır." ifadelerini kullandı.

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