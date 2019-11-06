Enerji Kongre ve Fuarı EIF'te AA standına yoğun ilgi
12'nci Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda Anadolu Ajansı standı büyük ilgi gördü.
Ankara
Anadolu Ajansının (AA), bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda (EIF) açtığı stant yoğun ilgi gördü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) desteğiyle Ankara Congresium'da açılan fuarın global iletişim ortağı olan AA, deneyimli enerji muhabirleri, foto muhabirleri ve kameramanlarıyla etkinliği takip etti.
AA'nın fuar alanında bulunan standına yoğun ilgi gösteren ziyaretçilerin en çok beğendiği ürün, Türkçe, İngilizce ve Arapça yayımlanan "Gökyüzünden Türkiye" kitabı oldu.
Öte yandan, AA'nın analiz serisinde yer verdiği "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları" ile cep kitabı şeklinde tasarlanan "Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları" ürünleri de en çok incelenen ve talep edilen AA yayınları arasında yer aldı.
AA standını ziyaret eden Else Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, kurumun yayınlarına ilişkin, "Gerçekten çok güzel kaynaklar. Fotoğraflarla zenginleştirilmiş AA yıllıkları hafızalarımızdan silinen detayları, o yılda neler yaşandığını çok net hatırlatıyor. Bir seyahat planlamak istediğimizde Gökyüzünden Türkiye kitabındaki fotoğraflar bize rehber olabilecek nitelikte ve kalitede. AA, fotoğraflarla ve metinlerle Türkiye'nin hafızasını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.
EIF kapsamında eş zamanlı olarak 5 salonda yapılan oturumlarda güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra dünya ve Türkiye enerji piyasaları, milli enerji bağlamında Türkiye'deki enerji yatırımları ve enerji depolama gibi konular ele alındı.
Fuarın açılışında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Ankara Valisi Vasip Şahin, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Berry Janvrin, Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın konuşmalarını görüntülü ve fotoğraflı olarak haberleştiren AA ekibi, enerji iletimi, depolanması ve teçhizatı gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin standlarındaki bilgi ve görüntüleri de abonelerine aktardı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.