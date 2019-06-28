Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.76
BIST 100
95,728.82
Altın
1,413.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 3 milyar 598 milyon 982 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Zeynep Beyza Kılıç   | 28.06.2019
Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 598 milyon 982 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl mayısta bu rakam 3 milyar 689 milyon 615 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 2,5'lik azalış oldu.

Öte yandan, mayıs ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,2 artarak 2 milyon 671 bin 509 tona yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı
Suud-İran rekabetinin yeni mahalli: Nijerya
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor

Benzer haberler

Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı

Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı

Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik

Ekonomik güven endeksi arttı

Dünya Yenilenebilir Enerji gününde 'umutlu' tablo

Dünya Yenilenebilir Enerji gününde 'umutlu' tablo

2017 yılında 304 milyar 207 milyon kilometre yol katedildi

2017 yılında 304 milyar 207 milyon kilometre yol katedildi
Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi arttı