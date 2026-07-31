Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 artarak 5 milyar 916 milyon 832 bin dolar oldu.

Enerji ithalatı faturası haziranda yüzde 28,8 arttı Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 artarak 5 milyar 916 milyon 832 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı, 2025’in aynı ayına kıyasla yüzde 23 artarak 35 milyar 284 milyon 742 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 916 milyon 832 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın haziran ayında bu rakam 4 milyar 593 milyon 350 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 28,8 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 9,1 azalarak 2 milyon 656 bin 324 tona geriledi.