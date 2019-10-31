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Ekonomi

Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 11,7 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 azalarak 3,3 milyar dolar oldu.

Gökçe Küçük   | 31.10.2019
Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 11,7 azaldı

Ankara

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 azalarak 3 milyar 262 milyon 412 bin dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 16 milyar 491 milyon 543 bin dolar oldu.

Bunun 3 milyar 262 milyon 412 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl eylülde bu rakam 3 milyar 694 milyon 756 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 11,7'lik düşüş oldu.

Öte yandan, eylül ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 30 artarak 2 milyon 691 bin 930 tona yükseldi.

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