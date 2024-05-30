Enerji Bakanı Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve büyükelçilerle görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile enerji dönüşümü ve uluslararası işbirlikleri konularını görüştüklerini belirtti.
Ankara
Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerini bakanlıkta kabul ettiklerini kaydetti.
Bakan Bayraktar, paylaşımında, "Türkiye Ulusal Enerji Planı'ndan ve enerji dönüşümü hedeflerimizden bahsettik. Ülkemizin gelişmiş enerji altyapısının ve çok yönlü uluslararası işbirliklerinin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısını vurguladık." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara Büyükelçileri'ni Bakanlığımızda kabul ettik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 30, 2024
Türkiye Ulusal Enerji Planı’ndan ve enerji dönüşümü hedeflerimizden bahsettik. Ülkemizin gelişmiş enerji altyapısının ve çok yönlü… pic.twitter.com/yTkh6Vgzbm