Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2025 vergilendirme döneminde ilk 100 mükellef arasında yer alan ve adı açıklanan enerji şirketleri içinde TEİAŞ, 4 milyar 331 milyon lirayla ilk sıranın sahibi oldu.

Enerji alanında faaliyet gösteren 4 şirket kurumlar vergisinde ilk 100'e girdi Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2025 vergilendirme döneminde ilk 100 mükellef arasında yer alan ve adı açıklanan enerji şirketleri içinde TEİAŞ, 4 milyar 331 milyon lirayla ilk sıranın sahibi oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 2025 vergilendirme döneminde ilk 100 mükellef arasına giren ve adı açıklanan enerji şirketleri içinde 4 milyar 331 milyon 642 bin 46 lirayla ilk sıranın sahibi oldu.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2025 vergilendirme dönemi kurumlar vergisi ilk 100 sıralamasında bulunan 36 mükellef isminin açıklanmasını istemezken, listede bankacılık, sigorta, telekomünikasyon, savunma sanayisi, enerji ve perakende başta olmak üzere çeşitli sektörlerden şirketler yer aldı.

Ünvanları açıklanan şirketler arasında enerji alanında faaliyet gösteren TEİAŞ, İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım AŞ, Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret AŞ ile Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) öne çıktı.

Enerji şirketleri arasında ilk sırada yer alan TEİAŞ, Türkiye genelindeki sıralamada 25'inci oldu. Elektrik enerjisinin iletimi alanında faaliyet gösteren kuruma 4 milyar 331 milyon 642 bin 46 lira vergi tahakkuk ettirildi.

TEİAŞ'ı 3 milyar 75 milyon 529 bin 749 lirayla İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım AŞ takip etti. Şirket genel sıralamada 45'inci sırada yer aldı.

Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret AŞ, 2 milyar 909 milyon 977 bin 309 liralık vergi tahakkukuyla enerji şirketleri arasında 3'üncü, genel sıralamada ise 49'uncu oldu.

Tüpraş ise 2 milyar 538 milyon 611 bin 837 lirayla enerji şirketleri arasında 4'üncü sırada yer aldı. Şirket, Türkiye genelindeki sıralamada 58'inci oldu.

Söz konusu 4 enerji şirketine tahakkuk ettirilen vergi toplamda yaklaşık 12 milyar 856 milyon lira oldu.

Enerjinin vergi liginde 3 şirket 3 yıldır ilk 100'de

GİB'in son 3 vergilendirme dönemine ilişkin sıralamalara bakıldığında ise TEİAŞ, Tüpraş ve İçdaş Elektrik, 2023, 2024 ve 2025 dönemlerinde ilk 100 mükellef arasında yer aldı.

TEİAŞ, 2023 vergilendirme döneminde 10'uncu sırada bulunurken 2024'te 4'üncü, 2025'te ise 25'inci sıranın sahibi oldu.

Tüpraş da 3 dönem art arda ilk 100'e girdi. Şirket, 2023'te 11'inci, 2024'te 36'ncı ve 2025'te 58'inci sırada yer aldı.

İçdaş Elektrik, söz konusu 3 yılda genel sıralamadaki yerini istikrarlı şekilde yükseltti. Şirket, 2023'te 54'üncü sıradayken 2024'te 46'ncılığa, 2025'te 45'inciliğe yükseldi.

Cengiz Enerji de 2024'te 82'nci sırada bulunduğu listede 2025'te 49'unculuğa yükselerek bir yılda 33 basamak ilerledi.

2025'te enerji şirketlerinin vergi sıralaması şöyle gerçekleşti: