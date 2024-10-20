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Ekonomi

Emine Erdoğan'dan, MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaan Bozdoğan  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Emine Erdoğan'dan, MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kültürümüzde kadın, tarlayı sürerken de bir çocuğu yetiştirirken de aileyi idame ettirirken de üretendir. Önümüze gelen bir tas çorbada, yemenideki oyada, kilimdeki desende ve arkamızdan okunan her bir duada emeği olan tüm kadınlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşma yaptığı, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen zirveden derlenen bir videoya da paylaşımında yer verdi.

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