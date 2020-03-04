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Ekonomi

Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu

SGK Başkan Vekili Yılmaz, "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 04.03.2020
Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu

Ankara

SGK Başkan Vekili Yılmaz, "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı. Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödenecek."" dedi.

Yılmaz, "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

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