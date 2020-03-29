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Ekonomi

Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Mümin Altaş   | 29.03.2020
Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. 

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