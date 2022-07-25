Emekli zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek

Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Emekli Sandığı Kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara 2022 Temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek.
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