Elon Musk'tan açlık sorununu nasıl çözeceğini açıklaması halinde BM'ye yardım sözü
ABD’nin en büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines, kötü hava şartları ve personel yetersizliği nedeniyle 250'si bugün olmak üzere cuma gününden bu yana yaklaşık 2 bin uçuşu iptal ettiğini duyurdu.
New York
ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Musk, WFP Direktörü David Beasley'nin, Musk'ın mal varlığının sadece yüzde ikisiyle açlık çeken milyonlarca insana yardım edilebileceği açıklamasına, Twitter üzerinden cevap verdi.
Musk, "WFP, Twitter'da 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hisselerini hemen şimdi satacağım." paylaşımında bulundu.
Elon Musk, "İnsanların, paranın tam olarak nereye gittiğini görebilmeleri için lütfen mevcut ve önerilen harcamalarınızı ayrıntılı olarak açıklayın. Gün ışığı harika bir şey. Bunu açıkça yapın ki halk paranın tam olarak nasıl harcandığını görsün." ifadesine yer verdi.
WFP Direktörü Beasley ise Musk'a, Twitter üzerinden iletişim kurmak yerine, planlarını göstermesi için görüşme teklifinde bulundu.
Beasley, WFP'nin şeffaf ve açık bir sisteminin olduğunu ve bunun güvencesini vereceğini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.