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Ekonomi

Elektronik eşya, mobilya ve kuyum alacaklara sevindirici haber

Mobilya ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzatılırken, kuyumda ilk kez taksit olanağı getirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 22.06.2019
Elektronik eşya, mobilya ve kuyum alacaklara sevindirici haber

Ankara

Mobilya, kuyum ve elektronik eşya satışlarında uygulanacak taksit sayıları artırıldı.

Ticaret Bakanlığının "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında 6 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınırken, diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ile ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi de 18 aya çıkarıldı.

Söz konusu düzenlemeden önce taksitlendirme süresi, ses ve görüntü sistemleriyle fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altında olan televizyon satışlarında ise 9 ay olarak uygulanırken, kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamıyordu.

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