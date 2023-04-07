Dolar
19.26
Euro
21.02
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,852.00
BTC/USDT
27,861.00
BIST 100
4,912.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Elektrikli araç üreticilerine yatırıma katkı tutarları ÖTV'ye mahsuben kullandırılacak

Türkiye'de geliştirilen elektrik motorlu taşıtlara yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlere yatırıma katkı tutarları, özel tüketim vergisine (ÖTV) mahsuben kullandırılacak.

Merve Özlem Çakır  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Elektrikli araç üreticilerine yatırıma katkı tutarları ÖTV'ye mahsuben kullandırılacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'de elektrikli araç üreten şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının ÖTV'ye mahsubuna ilişkin esaslar belirlendi.

Yatırıma katkı tutarının belirlenen kısmının, 31 Aralık 2035'e kadar azami 960 bin araç için kullanılmak üzere, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen ÖTV'den mahsup edilmek suretiyle kullandırılması uygun görüldü.

Yatırıma katkı tutarının ÖTV'ye mahsuben kullanılması için yatırımların proje bazlı teşviklerden yararlanmasına karar verilen bir yatırım niteliğini taşıması, sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye'de gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri sonucu geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik olması şartı uygulanacak.

Öte yandan, tebliğ değişikliğiyle yatırım teşvik sistemindeki kısmi tamamlama işleminde endeksleme uygulamasının esasları da belirlendi.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'ın ilgili maddesinde, yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için asgari 5 milyar lira yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama işleminin yapılabileceği hüküm altına alınmıştı.

Tebliğ ile proje bazlı olan, fazlardan oluşan ve asgari 5 milyar lira yatırım harcaması bulunan yatırımlarda, kısmi tamamlama işlemi sonrasındaki yatırıma katkı tutarının yeniden değerleme oranında artırılarak endekslenebileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın yıl dönümü hakkında açıklama
Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde deprem
YSK'den "seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmasın" kararı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda sanat galerisini andıran istasyon

Benzer haberler

Elektrikli araç üreticilerine yatırıma katkı tutarları ÖTV'ye mahsuben kullandırılacak

Elektrikli araç üreticilerine yatırıma katkı tutarları ÖTV'ye mahsuben kullandırılacak

Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım

Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de
Depremden etkilenen illerde haberleşme alanında tedbirler alındı

Depremden etkilenen illerde haberleşme alanında tedbirler alındı
TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet