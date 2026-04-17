Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren 7577 sayılı kanun Resmi Gazete'de Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen konutlar ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedelleri, 31 Aralık 2026'ya kadar defaten ödenmesi halinde bu bedele, en fazla bir konut için yüzde 74, en fazla bir iş yeri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

Kanunla, 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinde de değişikliğe gidildi. Değişiklik kapsamında, bedelli askerlik tutarının yüzde 25 oranında artırılması düzenlendi.

Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise kurum kazancının tespitinde her türlü şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri, gider olarak kabul edilmeyecek.

Ayrıca üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumları ve bağlı kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, ilgili idarelerin talebi halinde özelleştirme kapsam ve programına alınarak özelleştirilebilecek.

Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında belirlenen taşıtlar için ÖTV istisnası uygulanacak.

Kanunla, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "prime esas kazançlar" hükmüne ilişkin de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, ayni yardımlar, ölüm, doğum, evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev, kıdem, ihbar ve kasa tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler, keşif ücreti, kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin yüzde 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, işverence iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 lirasına kadar olan kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmayacak.

Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun ilgili fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacak.

"Günlük yemek bedelinin 300 liralık kısmı sigorta priminden istisna tutulacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "çalışanların yemek bedeli" düzenlemesine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla çalışanlarımızın emeğini ve kazancını koruyan, işverenlerimize destek olan bir uygulamayı hayata geçirdik. Yapılan düzenleme sayesinde işyerinde yemek verilmeyen durumlarda, çalışanlara sağlanan günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı sigorta priminden istisna tutulacak. Çalışanların net kazancında artış olacak. Bu tutar her yıl otomatik olarak güncellenecek. Çalışma hayatımız için hayırlı olmasını diliyorum."