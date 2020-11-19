Euro
8.94
Dolar
7.56
BIST 100
1,311.64
Altın
1,858.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ekonomist Piotr Matys: Ağbal, TCMB’nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, Merkez Bankasının kararına dair, "Yeni atanan TCMB Başkanı Ağbal yerinde bir faiz artışı ve para politikasındaki sadeleştirmeyle TCMB’nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti." dedi.

Belgin Yakışan Mutlu,Murat Aslan   | 19.11.2020
Ekonomist Piotr Matys: Ağbal, TCMB’nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni başkan Naci Ağbal yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda son 2 yılın en güçlü faiz artırımına imza atarken, sadeleşme adımının gelmesi ve enflasyonla mücadeleye ilişkin verilen güçlü mesajlar ile Türk lirasının dolar karşısındaki kazanımının devam etmesi bekleniyor.

TCMB, yeni başkan Naci Ağbal'ın ilk toplantısında Eylül 2018'den bu yanaki en güçlü faiz artırımına imza atarken, bankadan beklenen sadeleşme adımı da atıldı.

Bu kapsamda TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Öte yandan tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi.

Söz konusu kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın atanmasının ardından yerinde bir faiz artışı ve para politikasındaki sadeleştirmeyle bankanın kredibilitesini önemli oranda yükselttiğini söyledi.

Türk lirasının, gelişmekte olan ülke para birimlerinde carry trade (düşük maliyetten borçlanıp bu miktarı yüksek faizli para birimlerine yatırmak) fırsatlarını gözetenler için en iyi varlıklardan biri olarak öne çıktığını vurgulayan Matys, "TL'nin, faiz oranlarının enflasyon kontrol altına alınana kadar yüksek seviyede kalacak olması oldukça önemli bir ayrıntı olarak öne çıktı." değerlendirmelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'ye göre Kovid-19 salgını Avrupa'da her 17 saniyede bir can alıyor
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: En verimli Kovid-19 aşısı bulma noktasında ülke olarak adayız
Vali Köşger: İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında 3'e katlanmış durumda
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' yarından itibaren uygulanacak
Oxford-AstraZeneca’nın Kovid-19 aşı adayı yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu

Benzer haberler

Ekonomist Jason Tuvey: Türk lirası ilerleyen dönemde kazanımlarına devam edebilir

Ekonomist Jason Tuvey: Türk lirası ilerleyen dönemde kazanımlarına devam edebilir

Ekonomist Piotr Matys: Ağbal, TCMB’nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti

Ekonomist Phoenix Kalen: Piyasa katılımcıları Ağbal'ın çok başarılı görünen başlangıcıyla oldukça rahatladı

Ekonomist Timothy Ash: Yabancı portföylerin geri dönmesi ve dolarizasyonun çözülmesi gibi bir şans ortaya çıktı

Ekonomist Timothy Ash: Yabancı portföylerin geri dönmesi ve dolarizasyonun çözülmesi gibi bir şans ortaya çıktı
Merkez Bankası'nın kararı sonrası borsa yükseldi döviz kurları ve altın geriledi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası borsa yükseldi döviz kurları ve altın geriledi
Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti

Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti