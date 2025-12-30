Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da "Sarıyer-Kilyos Tüneli inşaatı İnceleme Programı"nda konuşuyor
Ekonomi

Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda aynı kalarak 99,5 oldu

Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda aynı kalarak 99,5 değerini aldı.

Seda Tolmaç  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda aynı kalarak 99,5 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks aralıkta aynı düzeyde kalarak 99,5 oldu. Tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 83,5'e geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,5 artışla 103,7 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 yükselerek 112,3 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 1,1 artışla 115,4'e çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 azalışla 84,5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,7
Haziran98,794,8101,595,896,7
Temmuz101,794,399,694,496,3
Ağustos102,694,994,493,197,9
Eylül104,39595,69598
Ekim103,397,996,898,198,2
Kasım101,597,695,497,299,5
Aralık99,798,496,598,999,5
