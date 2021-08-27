Dolar
8.39
Euro
9.86
Altın
1,797.03
ETH/USDT
3,112.50
BTC/USDT
47,280.00
BIST 100
1,450.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artışla 100,8'e yükseldi

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 100,8 değerini aldı.

Erhan Cihan Ünal   | 27.08.2021
Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artışla 100,8'e yükseldi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda 100,1 iken ağustosta yüzde 0,7 artarak 100,8 değerine yükseldi. Bu değer 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Mayıs 2018'de 101,7 seviyesinde bulunuyordu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi geçen aya göre ağustosta yüzde 0,1 artarak 112,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 yükselerek 116,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artışla 110,3, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,1 yükselişle 92,4 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,6 azalarak 78,2 değerine geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi
Sağlık Bakanı Koca, öğretmenlerin yüzde 84'ünün ilk doz aşısını olduğunu açıkladı
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 255 bini aştı
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 197'ye çıktı
Avustralya’da, Pfizer/BioNTech aşısı 12 yaş ve üzeri herkese vurulacak

Benzer haberler

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artışla 100,8'e yükseldi

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artışla 100,8'e yükseldi

Almanya'da salgında 4. dalga endişesi ve artan enflasyon tüketici güvenini olumsuz etkiledi