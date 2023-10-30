Dolar
28.25
Euro
29.84
Altın
1,994.19
ETH/USDT
1,788.00
BTC/USDT
34,208.00
BIST 100
7,743.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Harun Kutbe  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı Fotoğraf: Arman Önal - AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konularının ele alındığı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce ve Bolu'da sis etkili oldu
TCDD 114 işçi alacak
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkogüç" operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hukuk ve ahlak tanımayan bir güç ancak zulüm üretir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan istikrar ve öngörülebilirlik vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan istikrar ve öngörülebilirlik vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2024 bütçesinde yatırımlara ayrılan kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2024 bütçesinde yatırımlara ayrılan kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov: Türkmen tarafı ticari ve ekonomik ilişkileri yeni düzeye çıkarmayı amaçlıyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov: Türkmen tarafı ticari ve ekonomik ilişkileri yeni düzeye çıkarmayı amaçlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet