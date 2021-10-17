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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirilecek.

Abdullah Yasin Güler   | 17.10.2021
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.

Resmi Gazete'de 30 Haziran'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan EKK'nin yarın yapılacak toplantısında, başta 2022 yılı bütçesi olmak üzere son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

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