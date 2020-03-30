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Ekonomi

'Ekonomi alanındaki çarkların optimal seviyede dönmesi gerektiği kanaatindeyiz'

DEİK, Kovid-19 salgını süreciyle ilgili, önceliğin insan sağlığı olduğu vurgusuyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mevcut şartlarda faaliyetlerin durmaması gerektiğini anlatan mektup gönderdi.

Abdulselam Durdak   | 30.03.2020
'Ekonomi alanındaki çarkların optimal seviyede dönmesi gerektiği kanaatindeyiz'

İstanbul

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından paylaşılan, Başkan Nail Olpak imzalı mektupta, şunlar kaydedildi: 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

"DEİK olarak bizim de önceliğimiz şüphesiz ki insanımızın sağlığı. Bu amaçla alınan ve alınacak tüm tedbirlerin destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. Bunu unutmadan, ekonomik faaliyetlerimizi de optimal düzeyde sürdürmek gibi çok önemli ve vazgeçilemez bir sorumluluğumuz daha var. İşte bu sorumlulukla ve sağlığımızın yanında işlerimizin de sağlığını korumamız gerektiği inancıyla; 'Tedbirlere Uyuyoruz', 'Sağlığımızı Koruyoruz' ve 'İşlerimizi Askıya Almıyoruz' prensibiyle, duruma hızlı bir adaptasyon sağladık."

"Çarkların optimal seviyede dönmesi gerekiyor"

Mektupta, tüm dünyayı saran virüsün, Türkiye'ye vereceği zararları en aza indirme çabaları sürerken, ülkesini seven ve ona inanan iş insanları olarak, ekonomi alanındaki çarkların da optimal seviyede dönmesi gerektiği kanaati paylaşıldı.

Mektupta, şunlar aktarıldı:

"Virüs salgınının ülkemizdeki etkisinin bugünkü durumunu bizim elimizdeki verilerle değerlendirdiğimizde, geçtiğimiz günlerde farklı şekillerde gündeme getirilen, tüm işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması veya genel bir sokağa çıkma yasağı uygulamasının, ne insanımızın yararına, ne işletmelerimizin yararına, ne de bunların sonucu olarak ülkemizin yararına bir tavır olmayacağına inanıyoruz. Bu görüşümüz, yukarıda izah etmeye çalıştığımız, geniş çerçevede yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz istişarelerimizin sonundaki ortak kanaatimizdir."

Gerekli durumlarda her karara saygı duyulacağı bildirilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Elbette, ilerleyen süreçlerde, sizlerin elinde bulunan çok daha detaylı verilere bağlı farklı adımlar atılması gerekirse, o kararlar çerçevesinde ve onlara uyarak hareket etmemiz gerektiği de aşikardır. Şüphesiz ki, uzun soluklu bir mücadele dönemindeyiz ama sonunda bu virüs saldırısını en az hasarla atlatacak, bu küresel soruna karşı yürüttüğümüz mücadeleyi kazanacağız. Bugün bize düşen, milletimizin o başarı gününü düşünerek çalışmaktır. Hayatın normale döneceği o günlere toplum olarak sağlıklı, mutlu ve müreffeh şekilde ulaşmak için dualarımızı ve çalışmalarımızı eksik etmeyeceğiz."

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