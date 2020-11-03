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Ekonomi

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 38,58 ile erkek kazağında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 30,94 ile limon oldu.

Erhan Cihan Ünal   | 03.11.2020
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde fiyat artışında erkek kazağını yüzde 30,77 ile kadın için hırka, yüzde 26,34 ile kabak izledi. 

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 22,31 ile salatalık, yüzde 20,88 ile kadın için pardösü, yüzde 19,83 ile kadın için bot, yüzde 19,68 ile kavun, yüzde 16,74 ile yumurta, yüzde 16,24 ile kuru soğan, yüzde 16,05 ile taze fasulye ve yüzde 12,76 ile kadın için ceket oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 24,43 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,18 ile patlıcan, yüzde 12,49 ile elma, yüzde 8,08 ile havuç, yüzde 3,94 ile Antep fıstığı, yüzde 3,87 ile dereotu, yüzde 2,61 ile yer fıstığı izledi.

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