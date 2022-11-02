Ekimde en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
Geçen ay 2 milyar 650 milyon 907 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 613 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.
İstanbul
Otomotiv endüstrisi geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 650 milyon 907 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 613 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 707 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.
Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 54,1 ile savuma ve havacılık sanayii sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 70,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 4 azalışla 15 milyar 43 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 7,4 artışla 3 milyar 38 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda yüzde 0,5 düşüşle 462 milyon 522 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
Ekim ayında 217 ülkeye ihracat yapılırken, 114 ülkeye ihracat arttı.
Türk ihracatçıların en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD, 1 milyar 31 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.
38 il ihracatını artırırken, ekim ayında en fazla dış satım yapan iller 8,3 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Bursa, 1 milyar 63 milyon dolarla İzmir, 959 milyon dolarla Gaziantep oldu.
TİM verilerine göre sektörel bazda 2021 ve 2022'nin ekim ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
|1 - 31 EKIM
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2021
|2022
|Değişim ('22/'21)
|Pay(22) (%)
|2020 - 2021
|2021 - 2022
|Değişim ('22/'21)
|Pay(22) (%)
|I. TARIM
|2.827.425
|3.038.059
|7,4
|14,3
|28.375.892
|33.756.611
|19,0
|13,3
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|1.924.994
|2.023.696
|5,1
|9,5
|18.544.962
|21.338.623
|15,1
|8,4
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|897.190
|1.045.929
|16,6
|4,9
|8.678.107
|11.142.893
|28,4
|4,4
|Yaş Meyve ve Sebze
|291.588
|239.320
|-17,9
|1,1
|3.081.671
|2.958.233
|-4,0
|1,2
|Meyve Sebze Mamulleri
|181.364
|246.843
|36,1
|1,2
|1.965.397
|2.433.696
|23,8
|1,0
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|194.546
|177.974
|-8,5
|0,8
|1.503.227
|1.605.557
|6,8
|0,6
|Fındık ve Mamulleri
|250.348
|178.902
|-28,5
|0,8
|2.060.747
|1.851.003
|-10,2
|0,7
|Zeytin ve Zeytinyağı
|25.260
|38.680
|53,1
|0,2
|294.456
|399.202
|35,6
|0,2
|Tütün
|76.717
|87.773
|14,4
|0,4
|814.999
|810.406
|-0,6
|0,3
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|7.980
|8.275
|3,7
|0,0
|146.358
|137.634
|-6,0
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|288.751
|309.786
|7,3
|1,5
|3.152.400
|4.087.926
|29,7
|1,6
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|288.751
|309.786
|7,3
|1,5
|3.152.400
|4.087.926
|29,7
|1,6
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|613.681
|704.578
|14,8
|3,3
|6.678.530
|8.330.061
|24,7
|3,3
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|613.681
|704.578
|14,8
|3,3
|6.678.530
|8.330.061
|24,7
|3,3
|II. SANAYİ
|15.666.843
|15.043.602
|-4,0
|70,6
|163.047.559
|187.359.594
|14,9
|74,0
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.352.630
|1.260.273
|-6,8
|5,9
|14.547.957
|15.398.670
|5,8
|6,1
|Tekstil ve Hammaddeleri
|916.756
|834.442
|-9,0
|3,9
|9.746.572
|10.588.179
|8,6
|4,2
|Deri ve Deri Mamulleri
|159.288
|168.928
|6,1
|0,8
|1.638.550
|2.009.411
|22,6
|0,8
|Halı
|276.585
|256.902
|-7,1
|1,2
|3.162.835
|2.801.080
|-11,4
|1,1
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|2.264.994
|2.613.348
|15,4
|12,3
|23.912.029
|32.996.390
|38,0
|13,0
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|2.264.994
|2.613.348
|15,4
|12,3
|23.912.029
|32.996.390
|38,0
|13,0
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|12.049.219
|11.169.982
|-7,3
|52,4
|124.587.573
|138.964.533
|11,5
|54,9
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.908.628
|1.707.172
|-10,6
|8,0
|19.869.519
|21.410.657
|7,8
|8,5
|Otomotiv Endüstrisi
|2.603.919
|2.650.907
|1,8
|12,4
|29.341.900
|30.455.946
|3,8
|12,0
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|208.205
|210.072
|0,9
|1,0
|1.606.786
|1.639.121
|2,0
|0,6
|Elektrik ve Elektronik
|1.230.967
|1.324.566
|7,6
|6,2
|13.906.878
|14.861.059
|6,9
|5,9
|Makine ve Aksamları
|807.783
|854.230
|5,8
|4,0
|9.164.085
|10.110.363
|10,3
|4,0
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|1.144.170
|1.049.543
|-8,3
|4,9
|11.508.932
|14.591.828
|26,8
|5,8
|Çelik
|2.254.220
|1.392.546
|-38,2
|6,5
|20.541.747
|22.715.341
|10,6
|9,0
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|380.639
|415.337
|9,1
|2,0
|4.465.899
|5.409.679
|21,1
|2,1
|Mücevher
|685.805
|536.659
|-21,7
|2,5
|5.196.944
|6.918.684
|33,1
|2,7
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|301.392
|464.527
|54,1
|2,2
|2.866.508
|4.081.638
|42,4
|1,6
|İklimlendirme Sanayii
|513.416
|552.344
|7,6
|2,6
|5.990.424
|6.626.007
|10,6
|2,6
|Diğer Sanayi Ürünleri
|10.076
|12.078
|19,9
|0,1
|127.952
|144.210
|12,7
|0,1
|III. MADENCİLİK
|465.036
|462.522
|-0,5
|2,2
|5.760.982
|6.526.815
|13,3
|2,6
|Madencilik Ürünleri
|465.036
|462.522
|-0,5
|2,2
|5.760.982
|6.526.815
|13,3
|2,6
|T O P L A M (TİM*)
|18.959.304
|18.544.184
|-2,2
|87,1
|197.184.433
|227.643.019
|15,4
|89,9
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|1.754.680
|2.753.660
|56,9
|12,9
|18.267.412
|25.495.504
|39,6
|10,1
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|20.713.984
|21.297.844
|2,8
|100,0
|215.451.845
|253.138.523
|17,5
|100,0
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