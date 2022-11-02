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Ekonomi

Ekimde en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Geçen ay 2 milyar 650 milyon 907 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 613 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.11.2022
Ekimde en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

İstanbul

Otomotiv endüstrisi geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 650 milyon 907 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 613 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 707 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 54,1 ile savuma ve havacılık sanayii sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 70,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 4 azalışla 15 milyar 43 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 7,4 artışla 3 milyar 38 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda yüzde 0,5 düşüşle 462 milyon 522 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ekim ayında 217 ülkeye ihracat yapılırken, 114 ülkeye ihracat arttı.

Türk ihracatçıların en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD, 1 milyar 31 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

38 il ihracatını artırırken, ekim ayında en fazla dış satım yapan iller 8,3 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Bursa, 1 milyar 63 milyon dolarla İzmir, 959 milyon dolarla Gaziantep oldu.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2021 ve 2022'nin ekim ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):


1 - 31 EKIMSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20212022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)2020 - 20212021 - 2022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)
I. TARIM2.827.4253.038.0597,414,328.375.89233.756.61119,013,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.924.9942.023.6965,19,518.544.96221.338.62315,18,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 897.1901.045.92916,64,98.678.10711.142.89328,44,4
Yaş Meyve ve Sebze 291.588239.320-17,91,13.081.6712.958.233-4,01,2
Meyve Sebze Mamulleri 181.364246.84336,11,21.965.3972.433.69623,81,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 194.546177.974-8,50,81.503.2271.605.5576,80,6
Fındık ve Mamulleri 250.348178.902-28,50,82.060.7471.851.003-10,20,7
Zeytin ve Zeytinyağı 25.26038.68053,10,2294.456399.20235,60,2
Tütün 76.71787.77314,40,4814.999810.406-0,60,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri7.9808.2753,70,0146.358137.634-6,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER288.751309.7867,31,53.152.4004.087.92629,71,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller288.751309.7867,31,53.152.4004.087.92629,71,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ613.681704.57814,83,36.678.5308.330.06124,73,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri613.681704.57814,83,36.678.5308.330.06124,73,3
II. SANAYİ15.666.84315.043.602-4,070,6163.047.559187.359.59414,974,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.352.6301.260.273-6,85,914.547.95715.398.6705,86,1
Tekstil ve Hammaddeleri916.756834.442-9,03,99.746.57210.588.1798,64,2
Deri ve Deri Mamulleri 159.288168.9286,10,81.638.5502.009.41122,60,8
Halı 276.585256.902-7,11,23.162.8352.801.080-11,41,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.264.9942.613.34815,412,323.912.02932.996.39038,013,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.264.9942.613.34815,412,323.912.02932.996.39038,013,0
C. SANAYİ MAMULLERİ12.049.21911.169.982-7,352,4124.587.573138.964.53311,554,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.908.6281.707.172-10,68,019.869.51921.410.6577,88,5
Otomotiv Endüstrisi2.603.9192.650.9071,812,429.341.90030.455.9463,812,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri208.205210.0720,91,01.606.7861.639.1212,00,6
Elektrik ve Elektronik1.230.9671.324.5667,66,213.906.87814.861.0596,95,9
Makine ve Aksamları807.783854.2305,84,09.164.08510.110.36310,34,0
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.144.1701.049.543-8,34,911.508.93214.591.82826,85,8
Çelik2.254.2201.392.546-38,26,520.541.74722.715.34110,69,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri380.639415.3379,12,04.465.8995.409.67921,12,1
Mücevher685.805536.659-21,72,55.196.9446.918.68433,12,7
Savunma ve Havacılık Sanayii301.392464.52754,12,22.866.5084.081.63842,41,6
İklimlendirme Sanayii513.416552.3447,62,65.990.4246.626.00710,62,6
Diğer Sanayi Ürünleri10.07612.07819,90,1127.952144.21012,70,1
III. MADENCİLİK465.036462.522-0,52,25.760.9826.526.81513,32,6
Madencilik Ürünleri465.036462.522-0,52,25.760.9826.526.81513,32,6
T O P L A M (TİM*)18.959.30418.544.184-2,287,1197.184.433227.643.01915,489,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı1.754.6802.753.66056,912,918.267.41225.495.50439,610,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI20.713.98421.297.8442,8100,0215.451.845253.138.52317,5100,0


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